A DAZN, Ciro Ferrara parla così dei giocatori del Napoli: "E' ancora lunga la stagione: oltre ad aver subito gol a freddo il Napoli, lo prende su un errore di Mario Rui che si fa sfilare Lautaro alle sue spalle. Questo punto fa meglio all'Inter: a vedere il volto dei giocatori del Napoli, a testa bassa, c'è rammarico in loro per non aver chiuso la partita. hanno la sensazione dell'occasione persa, si sono abbattuti fin troppo dopo il gol del pareggio".