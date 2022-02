Anche l'ex calciatore di Napoli e Juve, Ciro Ferrara, ha espresso il suo parere su quella che è stata la vittoria della squadra partenopea nella serata di ieri contro la Lazio che, catapulta la squadra di Spalletti in testa alla classifica. Queste le sue parole a DAZN.



'Il Napoli ieri sera ha dato un segnale fortissimo al campionato, soprattutto dopo i passi falsi di Inter e Milan. Nel 2022 il Napoli ha trovato regolarità e ottenuto molti punti, oggi ha vinto su un campo difficile contro una bella squadra. L’ha voluta e l’ha ottenuta, era un’occasione troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire. E ora potrà recuperare anche giocatori importanti. L'obiettivo a inizio stagione era la Champions. Se dovesse vincere lo scudetto bene, ma se non ci riesce avrà comunque fatto un campionato straordinario'.