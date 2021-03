L’ex difensore della Juventus Ciro Ferrara, ospite su Rai 1 del programma La canzone segreta, si è soffermato sui bianconeri e sul Napoli, sue ex squadre: “Tifo Napoli o Juve? Sono un tifoso del Napoli e avendo giocato 11 anni nella Juventus, porto rispetto per chi mi ha dato rispetto. Ho stima per entrambi i club. Ma ovviamente sono napoletano”.