Negli ultimi giorni alcune dichiarazioni di Buffon hanno fatto leggermente discutere. "Di Maria, in questo momento, nel campionato italiano è come Maradona". Parole che in generale ai napoletani non sono piaciute tanto. Ciro Ferrara, ex compagno di squadra sia del Pibe de Oro che di Buffon, ha risposto sull'argomento durante l'evento di oggi presso l'Azul Padel di Pianura (Napoli):



"Conosco Gigi e quindi so perfettamente ciò che pensa di Diego. Il suo pensiero è stato leggermente stravolto, non era quello il messaggio che voleva lanciare. Voleva sicuramente dire che in questo momento se la Juventus prende Di Maria è qualcosa che può decisamente migliorare e aiutare la squadra. Il termine di paragone ovviamente non c'è e non ci sarà mai con nessuno".