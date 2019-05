Ciro Ferrara, ex difensore e allenatore della Juventus, ha fatto sognare i tifosi bianconeri che desiderano il ritorno di Antonio Conte a Torino con le sue parole ai microfoni di Tiki Taka: "Se c'è uno spazio per tornare alla Juve, Conte ci va. La Juve è ancora un'ipotesi. L'Inter è in vantaggio perché si è mossa prima, ma credo che Conte abbia nel cuore la Juve e se può andare alla Juve preferirà andare là". Insomma, se il distacco con il presidente Andrea Agnelli sarà sanabile, potrebbe essere proprio Conte il sostituto di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera, dopo aver lasciato strada proprio al livornese nell'estate del 2014.