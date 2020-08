Negli studi Mediaset Ciro Ferrara ha detto la sua sull'approdo di Andrea Pirlo come nuovo allenatore alla Juventus: "Io ho avuto qualche difficoltà nel momento in cui ho dovuto prendere decisioni da allenatore e quindi lasciar fuori qualcuno. Al di là di questo, faccio un grandissimo in bocca al lupo ad Andrea. Per me è stata un'esperienza indimenticabile, Andrea non avrebbe mai potuto rifiutare. Poi Buffon ha un ruolo non da protagonista in campo, ma decisamente importante nello spogliatoio e potrà aiutare. Sì, è un rischio, ma magari questo è il momento giusto. Com'è capitato a Sarri sarà giudicato dai risultati, è questo il destino degli allenatori".