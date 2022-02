Le parole dell'ex Torino Marco Ferrante, intervenuto a calciomercato.com:



"Osimhen il più forte della Serie A? Per me sì, per capacità fisiche è un giocatore che non dà punti di riferimento. Lui svaria su tutto il fronte d'attacco, gioca su tutti i palloni come se fosse l'ultimo pallone della vita. Perciò penso di sì che sia uno dei più forti anche perché per un allenatore è di vitale importanza un giocatore con queste caratteristiche. Vlahovic ha l'età a suo vantaggio anche se non hanno tanti anni di differenza. Io pistola alla testa, se dovessi scegliere farei fatica perché fisicamente sono degli "animali". Hanno però caratteristiche diverse. Vlahovic forse è dotato più di tecnica di base a differenza di Osimhen e può farti anche il gol di fino. Osimhen però è devastante in tutto e per tutto".