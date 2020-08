Ferran Torres sarà un nuovo acquisto del Manchester City. A lungo seguito dalla Juve, lo spagnolo ha però trovato un accordo col club inglese. Intervistato dalla BBC, tuttavia, ha ammesso di voler seguire le orme di Cristiano Ronaldo: "Non solo per come gioca a calcio ma anche per il suo modo di essere fuori dal campo, è da ammirare e vorrei seguirne le orme".



INIZIO CARRIERA - "Ho sofferto per le differenze fisiche che c'erano, ero magro in confronto ai miei compagni di squadra già formati, era così difficile che andavo anche via piangendo. Fare contrasti contro ragazzi di 17-18 anni era dura per me che aveva 14-15 anni. La sensazione di non poter vincere, di non poter fare quello che volevo era dura da accettare".