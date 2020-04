Siamo solo ad inizio aprile, ma iniziano ad emergere i primi nomi che saranno protagonisti nel prossimo mercato. Uno di questi è Ferran Torres, giocatore che piace molto alla Juventus. Ne ha osservato la crescita al Valencia nell’arco di questa stagione e vorrebbe investirci per regalare a Sarri un’alternativa a Douglas Costa. In più, il contratto in scadenza 2021 e il mancato rinnovo inducono a pensare che il club spagnolo non possa alzare un alto muro economico per il classe 2000, ambito da altri club oltre ai bianconeri. Stando a quanto riporta Tuttosport, il Borussia Dortmund lo starebbe valutando per raccogliere l’eredità di Jadon Sancho, prossimo all’addio visto gli illustri club sulle sue tracce. Oltre ai gialloneri, che per quel ruolo pensano anche ad Everton Soares del Gremio, sulle tracce di Ferran Torres ci sono anche Real Madrid, Atletico Madrid e Liverpool.