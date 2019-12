La Juventus non perde di vista Ferran Torres, ma sa anche di non essere da sola. Le prestazioni del diciannovenne in forze al Valencia ha fatto sì le fortune della squadra di Celades, ma ha anche attratto le attenzioni dei migliori club al mondo. Come riporta Ok Diario, sul giocatore non ci sono solo i bianconeri: la clausola da 100 milioni, con contratto in scadenza nel 2021, fa gola anche al Real Madrid, che potrebbe subito duellare con Paratici per bruciare sul tempo la Juventus.