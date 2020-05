Secondo quanto riporta Ok Diario, è sfida a quattro per Ferran Torres, esterno classe '99 del Valencia. Oltre al Real Madrid, vi sono anche Bayern Monaco, Liverpool e Borussia Dortmund. Non figura, quindi, la Juventus, che pure si era mossa per prendere informazioni sul giocatore, che ha una clausola da 100 milioni di euro. Per la Juve è da considerarsi un'alternativa a Federico Chiesa, che al momento sembra essere tornato obiettivo primario per le fasce in attacco.