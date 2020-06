La Juventus arretra nella griglia di partenza per arrivare a Ferran Torres, classe 2000 del Valencia. Il giocatore, in scadenza di contratto nel 2021, era stato accostato anche ai bianconeri, ma secondo quanto riporta Calciomercato.com, ci sarebbe da registrare un forte interessamento del Borussia Dortmund. I tedeschi hanno fatto passi in avanti nella trattativa: sul giocatore, al momento, pende ancora una clausola da 100 milioni di euro. Il Dortmund, quindi, stacca la Juventus, ma anche il Real Madrid e il Napoli.