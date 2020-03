Ferran Torres, attaccante del Valencia, è finito nel mirino di diversi top club europei come Juve, Real Madrid e Barcellona. Di conseguenza, secondo Super Deporte, i Blanquinegres hanno messo sul piatto una ricca offerta per trattenere il classe 2000, il cui contratto scadrà nel 2021. La Juve riflette sul giocatore, uno degli obiettivi per la prossima estate con Pogba, che Fabio Paratici continua a seguire da vicino e con cui è già avanti dal punto di vista contrattuale. Ma i bianconeri sono attenti anche alle occasioni di mercato, e Ferran Torres potrebbe essere una di queste.