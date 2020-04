6









La Juventus è alla ricerca di un esterno d'attacco, giovane, da coccolarsi per il presente e per il futuro. Da Chiesa a Sancho, i nomi nella lista di Fabio Paratici sono tutti di qualità. Tra loro c'è Ferran Torres, talentino classe 2000 del Valencia con il contratto in scadenza nel 2021. Lo spagnolo ancora non ha firmato il rinnovo, e questo momento di stallo in tutto il mondo ha frenato la possibile trattativa per la sul prolungamento.



TUTTI I NUMERI - Torres è considerato un'alternativa a Chiesa secondo Tuttosport, ma la Juve deve stare attenta alla concorrenza di Real Madrid e Borussia Dortmund che hanno messo gli occhi sul giocatore. Qualità al servizio del Valencia, per informazioni chiedere all'Atalanta che l'ha affrontano in Champions e nella gara di ritorno Ferran ha segnato un gol e servito un assist a Gameiro. Fascia destra e piede destro, all'occorrenza può giocare anche dall'altro lato per rientrare e calciare in porta. Il punto forte sono la velocità e il dribbling, quando parte per andare sul fondo non lo prendi più: ha saltato l'uomo il 57,8% delle volte che ci ha provato, superando anche un "certo" Leo Messi (56%). Sei gol e sette assist stagionali, cinque in Liga dove è il più giovane tra i migliori 10 assist-man del campionato. Cross ma non solo per Torres, che manda i compagni in porta 1,05 volte a partita in campionato, che diventano 1,24 considerando anche le coppe.



FASE DIFENSIVA - Su quella fascia corre come un treno Ferran, attacca e difende: fino allo stop forzato ha vinto il 59,7% dei duelli (42,2% aerei), quasi 5,28 a partita (3,95 di quelli aerei). Giocatore completo, insomma. Un gioiellino che la Juve sta studiando da tempo in attesa della prima mossa. Ferran Torres nel mirino bianconero, può essere lui l'uomo per la fascia di Sarri.



