L’ex vice presidente del Valencia Fernando Gomez ha parlato ai microfoni di Radio Marca sul futuro di Ferran Torres, giovanissimo esterno d’attacco che fa gola alla Juventus: “Chiaramente, se Ferran non ha ancora rinnovato, è per le differenze economiche. Penso che il ragazzo sta guadagnando un grande vantaggio grazie alla sua esplosione nella scena e sta approfittando del fatto che il Valencia stia tardando a rinnovare il contratto. Il ragazzo avrebbe dovuto rinnovare la scorsa stagione, essendo un giocare che già compete ad alto livello. Chi ha il potere sta soffrendo dell’errore fatto in passato e gli sta costando. Fare di Ferran uno dei giocatori che guadagnano di più all’interno della squadra è difficile perché ha soli 20 anni. È una situazione difficile”.