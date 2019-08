Your browser does not support iframes.

Ferragosto di lavoro per Georgina Rodriguez, impegnata in uno shooting fotografico insieme a Cristiano Jr, con cui si diverte durante le riprese. La splendida fidanzata di Cristiano Ronaldo sta infiammando Instagram in questi ultimi giorni con diversi scatti da urlo, dovuti in particolare alla sua partnership con Yamamay, che non mancano di emozionare gli oltre 12 milioni di follower che la seguono sul popolare social network. E, intanto, si gode il pomeriggio libero di CR7 per festeggiare insieme Ferragosto.



Scoprite Georgina e i suoi scatti da sogno nella nostra gallery dedicata.