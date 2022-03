Il CT del Portogallo Fernando Santos ha parlato in conferenza stampa in vista dei prossimi incontri che vedranno anche la formazione portoghese sfidare l'Italia. Queste le sue parole:



AVVISO - "È ora di vincere, noi vogliamo andare al Mondiale, poi non so. Ci vorrà concentrazione totale sulle partite che dobbiamo giocare, vogliamo andare in Qatar e trasmettere idee tali che possano permetterci di rendere al meglio. È quello che faremo da lunedì, vogliamo vincere".