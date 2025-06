Gaffe social di Fernando Alonso: parte il coro anti-Juventus!

Getty Images

Gaffe per, che nelle scorse ore si è trovato al centro di un piccolo caso social senza nemmeno rendersene conto. Il pilota spagnolo, due volte campione del mondo e oggi alla guida dell’, ha condiviso una storia su Instagram che ritraeva una pista di kart, scelta forse per evocare ricordi d'infanzia o semplicemente per passione. Fin qui nulla di strano, se non fosse per la colonna sonora che ha accompagnato il video:, celebre brano dei Ricchi e Poveri. Peccato, però, che Alonso abbia selezionato – evidentemente per errore – la versione modificata utilizzata da alcune tifoserie da stadio.

La gaffe di Fernando Alonso con il coro anti-Juve

In particolare, si trattava del coro con cui spesso si prendono in giro i tifosi della Juventus : "Che confusione, sarà perché tifiamo. È un’emozione, che sale piano piano, stringimi forte e stammi più vicino e chi non salta è un gobbo juventino". Un inno da curva, ben lontano dallo spirito romantico dell’originale, e che non è passato inosservato tra i fan italiani, soprattutto tra quelli bianconeri, che comunque non ci hanno letto un intento denigratorio.Una gaffe molto simile a quella commessa lo scorso gennaio dagli organizzatori del Roland Garros: anche in quel caso, per accompagnare un video promozionale del torneo parigino, venne utilizzata la versione da stadio del brano dei Ricchi e Poveri invece di quella originale. Un errore che fece rapidamente il giro del web, tra ironia e incredulità, proprio come quello di Alonso in queste ore. Un episodio del tutto simile si era verificato anche nel giugno 2023, in chiusura dell’Europeo a squadre di atletica leggera al Silesian Stadium di Chorzow, in Polonia.