Sulle prime pagine dei giornali sportivi in edicola grande spazio è dedicato alla Superlega, nuova competizione europea che vede anche la Juve i club fondatori. La Gazzetta dello Sport apre con un "Fermateli" e parla di "Euroscontro. Il muro contro i 12 club della Superlega. Da Draghi all'Uefa, la sfida ai ribelli". Il Corriere dello Sport strilla deciso: "Subito fuori! Terremoto Superlega: probabili ripercussioni anche sui tornei europei in corso. Per Tuttosport un semplice e gigante "No!" che copre quasi interamente la prima pagina. In taglio basso spazio anche alla sfida col Parma: "Chiesa, niente Parma. Ma la Juve ritrova CR7".



