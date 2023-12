Fermana-Juve Next Gen, le pagelle del match: i voti ai protagonisti

. Per come è arrivata, perché arrivata contro lafanalino di coda e perché complica ulteriormente la classifica. È crisi. Parola forte che va contestualizzata. Il campionato è ancora lungo, le opportunità per risalire la classifica ci sono (Laè aln coabitazione con la Spal 19esima a 15 punti), ma manca lucidità. Manca la gestione dei momenti della partita, manca il coraggio di continuare a giocare dopo aver segnato.Troppo spesso la squadra di Brambilla si trova subire il forcing avversario senza più saper alzare il baricentro e imporre la propria qualità. Il problema è soprattutto mentale, se non si trova la soluzione, e una vittoria, si rischia di affondare.– Pasticcione in alcune occasioni, ma fa una bella parata con la mano di richiamo.– Luci e ombre. Davanti si propone emette dentro cross pericolosi. Dietro, però, diverse sbavature e sul gol del pari si fa saltare in testa– Tiene botta quando la Fermana spinge, ma nel finale affonda come il resto del reparto– Se serve, palla spazzata via senza fronzoli. Nella parte finale subisce il forcing della squadra di casa– Si trova alla grande con Turicchia dall’altra parte, bene anche in fase di copertura– A volte fa legna, a volte intaglia, in ogni caso ne esce sempre bene. Ma si fa saltare troppo facilmente da Giandonato nel finale– Elegante e preciso nel gestire possesso e ritmi della squadra (Dal 64’– Non riesce a dare quella dose di quantità di cui la squadra avrebbe bisogno)– Turicchia-Mulazzi è la coppia di esterni che smonta le linee difensive della Fermana, entrambi protagonisti questa sera. Alla lunga, però, cala– Non trova il gol, a è il migliore dei bianconeri. Tra le linee fa impazzire la difesa della Fermana, partita di altissimo tasso qualitativo. Classe 2005 appena salito dall’U19: ormai lo conosciamo, ma è comunque sorprendente. (Dal 64’– Non un ingresso da ricordare, al di là della traversa nel finale)– Ne sbaglia uno, alla seconda chance non perdona. In generale una buona gara dal punto di vista tecnico– Riscatta in parte il suo match con il cross perfetto per Guerra. Per il resto, un gol sfiorato e poco altro. (Dal 76’ MANCINI sv)– Adesso si mette male, la sconfitta contro la Fermana fanalino di coda è una brutta botta. È mancato il coraggio, dopo la rete del vantaggio la sua squadra si è arroccata dietro a subire il forcing avversario e non è la prima volta che succede. La squadra è in difficoltà dal punto di vista mentale, mancano le sicurezze.