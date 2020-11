5









Parole choc di Corrado Ferlaino. L’ex presidente del Napoli ha risposto a quelle pronunciate da Antonio Cabrini, “se Maradona fosse venuto alla Juventus, ora non sarebbe morto”, frase che ha scatenato grande polemica. Ma la replica di Ferlaino è di peggior gusto. Intervistato da RaiNews24, dopo aver parlato della carriera di Maradona, all’ex numero uno del club partenopeo è stato chiesto di dire la sua sulle parole di Cabrini. L’affermazione è di quelle totalmente fuori luogo: “E quel giocatore della Juve che si è suicidato? Al Napoli non sarebbe mai successo. Cabrini è juventino, ha detto sciocchezze. E non sarebbe mai andato alla Juve perché era profondamente legato alla gente di Napoli”. Il riferimento è con tutta probabilità rivolto a Gianluca Pessotto, che nel 2006 tentò il suicidio lanciandosi dall’allora sede bianconera, e fortunatamente si salvò.