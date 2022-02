Corrado Ferlaino, storico patron del Napoli di Maradona, ha parlato al Corriere dello Sport, attaccando ancora la Juventus.



ORSATO - "Napoli che sfida le due Milano è proprio un gran bel revival. Possiamo soltanto sperare nell’epilogo giusto. Il Napoli quattro anni fa era in corsa per lo scudetto, poteva vincerlo e comunque giocarselo se non ci fosse stata quella Inter-Juventus e quella decisione di Orsato. Ora mi capita di leggere anche che a decidere quella stagione fu la sconfitta di Firenze: e mi viene da ridere, perché immagino cosa fu per i ragazzi l’immagine di quel contatto sul quale l’arbitro sorvolò e come scesero in campo, nel successivo pomeriggio. Per me, erano sotto shock".



DIETROLOGIA - "Non ne faccio ma mi preoccupo egualmente. Non sono malpensante, ho vissuto il calcio. Ne sto fuori da troppo e non so come procedano adesso le vicende. Mi dica lei: c’è qualcosa di nuovo? Soltanto io sono rimasto eguale a me stesso: vedo il primo tempo e al secondo spengo la tv e me ne vado in giro o a piedi o con la macchina. C’è anche la terza opzione: leggermi un libro. E comunque aspetto che la partita sia finita, in genere mi concedo anche un largo recupero, e vado a riaccendere il televisore. Ne ho tre, uno porta bene e gli altri due mi hanno dato alcune brutte notizie: indovini lei quale vado ad azionare".