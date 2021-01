Corrado Ferlaino, presidente del Napoli all'epoca degli scudetti di Maradona, è stato inserito in un murales a Fuorigrotta ed è stato intervistato da Calciomercato.com a proposito della Supercoppa Italiana che si giocherà fra due ore al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Ferlaino ha lanciato una dichiarazione che galvanizzerà sicuramente gli ambienti napoletani: "Sono certo e spero che il Napoli vinca. In campo neutro, senza spettatori, il Napoli è in grande forma con Lozano che va fortissimo, non ha un terzino avversario degno di marcarlo veramente."