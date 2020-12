1









La replica horror ha fatto il giro d'Italia, e non solo. L'ex presidente del Napoli nella giornata di ieri ha risposto alle parole di Cabrini - "Se Maradona fosse venuto alla Juventus, ora non sarebbe morto - con un contrattacco ancor più duro. Vile ed evitabile, soprattutto. Ferlaino, con riferimento a Pessotto, ha detto: “E quel giocatore della Juve che si è suicidato? Al Napoli non sarebbe mai successo. Cabrini è juventino, ha detto sciocchezze. E non sarebbe mai andato alla Juve perché era profondamente legato alla gente di Napoli”.



Immediate le reazioni sul web, con il nome di Ferlaino in tendenza. Ecco i messaggi più interessanti: