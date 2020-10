Corrado Ferlaino, ex presidente del Napoli di Maradona, ha parlato alla Domenica Sportiva su Rai Sport, attaccando Agnelli e dando la propria visione dei fatti su Juve-Napoli. Ecco le dichiarazioni:



"Il protocollo è perfetto, ma c'è una frase finale sbagliata. 'Salvo gli interventi statali e regionali', questi sono le Asl e in Italia sono 31. Ci sono anche quei casi in cui il Presidente della squadra locale e il Direttore dell'Asl sono amici e fanno quello che vogliono.



Juve-Napoli, chi ha sbagliato? Forse tutti, forse nessuno. Ha sbagliato chi parla, perché il calcio parlato fa male al calcio giocato. Ha fatto male Agnelli a fare l'intervista, i suoi illustri avi non l'avrebbero fatto.



Con Ferlaino e Boniperti come presidenti come sarebbe andata? Juve-Napoli si sarebbe giocata. Ne sono certo".