Un segnale per il futuro? Di questi tempi, vale davvero tutto. Ma sembra comunque esagerato vedere qualcosa oltre una grandissima stima e un meraviglioso rapporto. La storia: Cristiano Ronaldo ha condiviso un documentario su Sir Alex Fergusn, allenatore di CR7 al Manchester United per sei stagioni, dal 2003 al 2009. Tra le stories, Cristiano ha pubblicizzato il documentario pubblicando il trailer di "Never Give In". In cui - ovviamente - figurerà pure Ronaldo ai tempi di Manchester...