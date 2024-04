Per il Bologna, l'infortunio dirappresenta un duro colpo per due motivi fondamentali. Innanzitutto, c'è l'impatto sul campo: Thiago Motta dovrà fare a meno di una pedina cruciale nella fase finale del campionato. In secondo luogo, l'infortunio influisce sul mercato, poiché Ferguson, con contratto in scadenza nel 2027 e valutato intorno ai 25 milioni di euro, è uno dei gioielli della squadra di Joey Saputo.Laè il club più interessato a, con il Napoli che segue da vicino. A marzo, Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, si è incontrato con l'agente del centrocampista offensivo per discutere delle prospettive offerte dalla Juventus. Ferguson rappresenta per la Juventus un'opzione più economica rispetto a Teun Koopmeiners, per il quale l'Atalanta richiede ben 60 milioni di euro.