L'infortunio del giocatore cambia radicalmente le carte in tavola per la Juventus. È improbabile che il club bianconero continuerà a puntare su, almeno per la prossima estate, dopo l'acquisto del convalescente Tiago Djalo a gennaio, il quale è rimasto ai margini della squadra di Max Allegri.È probabile che la Juventus decida ora di concentrare tutti i suoi sforzi sull'acquisizione di Koopmeiners. In alternativa, potrebbe essere presa in considerazione l'opzione Ederson, centrocampista brasiliano dell'Atalanta, precedentemente nel mirino di Giuntoli durante i mesi invernali, e anche dell'Atletico Madrid.