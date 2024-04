Si teme la rottura del crociato per Lewis. Il centrocampista scozzese delsi è infortunato nel match contro il Monza poi finito 0-0 e oggi sarà sottoposto agli esami del caso per valutare l'entità del problema, che appunto sembra abbastanza serio. Nel caso in cui per lui si rendesse necessario un lungo stop, potrebbero cambiare anche i piani di mercato della, che lo aveva messo nel mirino per la prossima stagione. I bianconeri, infatti, hanno bisogno di giocatori pronti subito, pertanto il rossoblù non potrebbe più essere considerato un obiettivo.