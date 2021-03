Sir Alex Ferguson, al sito ufficiale del Manchester United, ha parlato di Ronaldo. "Era una delle mie prime sconfitte da allenatore, avevo 32 anni. Abbiamo perso 5-2 contro l'Albion Rovers, non me l'aspettavo - le sue parole -. Ero il manager dell'East Stirling, i giocatori guadagnavano circa 5 sterline a settimana. Sono tornato a casa e mi sono detto 'se non avrò un Alec Ferguson nella mia squadra, non ce la farò'. Da quel momento mi sono assicurato che i miei giocatori avessero la mia stessa mentalità forte. Alcuni giocatori che avevo erano calciatori naturali assoluti, con talento naturale. Ma c'erano altri giocatori che condividevano la mia determinazione, che forse non erano i migliori ma sono diventati i migliori, perché anche loro avevano qualcosa dentro".