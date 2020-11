Domani sera il Ferencvaros affronterà alle 21 la Juventus all'Allianz Stadium in una partita valida per la 4^ giornata della fase a gironi di Champions League. Dopo la conferenza stampa del suo collega e avversario Andrea Pirlo, nel tardo pomeriggio è toccato a Sergiy Rebrov, allenatore ucraino della formazione ungherese.

Ecco le dichiarazioni di Rebrov alla vigilia di Juve-Ferencvaros

"Quando si gioca a questi livelli chiaramente c'è del timore, giochiamo contro la Juve, ma per noi è una sorta di bonus, una grande occasione nella quale vogliamo fare del nostro meglio per rappresentare l'Ungheria e i tifosi del Ferencvaros. Si può sbagliare e prendere gol facilmente, ma cercheremo di fare del nostro meglio. Proveremo a superare la paura".

RONALDO - "Una squadra come la Juventus ha diversi leader, oltre a Ronaldo ci sono top player come Morata, Dybala... non ci dobbiamo concentrare su un unico giocatore, loro sono molto forti e noi dobbiamo credere in noi stessi e giocare a calcio. Solo questo".

INFORTUNI JUVE - "Loro hanno dei sostituti di grande livello, quindi noi dobbiamo pensare di avere 11 giocatori e giocare al massimo delle nostre possibilità. Ovviamente la Champions League è sempre difficile, non si può confrontare facilmente col calcio ungherese. Vedremo cosa accadrà domani e se riusciremo a portare a casa dei punti".

SIGER E BOTKA - "Problemi nel viaggio? Sono tutti qua, normalmente a disposizione".