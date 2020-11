Dalle ore 12.30, ecco le parole di mister Rebrov in conferenza stampa: il tecnico del Ferencvaros presenta la sfida con la Juventus.



"​Abbiamo giocato quattro partite importanti in questa competizione, la cosa più importante ora è una corretta preparazione.​Fisicamente, penso che la squadra stia bene, i miei calciatori sono pronti per la sfida. La cosa più importante sarà concentrarsi dal primo minuto e prepararsi ad affrontare i migliori giocatori, che saranno in campo contro di noi"



SU CRISTIANO RONALDO - "​Tutti vorrebbero mettersi alla prova contro giocatori come Cristiano Ronaldo o Lionel Messi, questa è una motivazione speciale".



SU PILRO - "​Andrea Pirlo, che come calciatore era a livello mondiale, ha portato una nuova prospettiva al calcio come allenatore, mi piacciono i principi che vuole proporre. Penso che avrà un grande futuro in panchina".