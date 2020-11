Rebrov, in conferenza stampa, ha parlato dopo Juve-Ferencvaros.



COMPITI - "Sì ne sono sicuro, non è facile giocare così contro la Juve. Siamo dispiaciuti ma abbiamo fatto una buona partita, sono fiero dei miei ragazzi, abbiamo anche avuto possibilità di ripartenza".



MOMENTI MIGLIORI - "Abbiamo giocato in questo campo, non è facile. Penso che all’inizio dei due tempi abbiamo giocato bene, eravamo compatti creando qualche occasione in contropiede”.



IL MIGLIORE - "Tutta la squadra ha funzionato bene, siamo stati bravi in difesa perché abbiamo concesso poco a una squadra molto forte”.