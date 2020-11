1









Il calcio ungherese ha una tradizione gloriosa risalente alla prima parte del Novecento fino agli anni Cinquanta-Sessanta. Un destino comune un po' a tutto il "calcio danubiano". Per questo il Ferencvaros non ha molte partecipazioni alla moderna Champions League. L'ultima volta che i biancoverdi magiari si qualificarono alla fase a gironi della Champions fu nell'edizione 1995-96. Un'annata che evoca dolci ricordi ai tifosi juventini: fu quella vinta dalla Juve di Lippi nella finale contro l'Ajax. In sostanza: ultima partecipazione del Ferencvaros uguale ultima vittoria della coppa da parte della Juventus. Una coincidenza che può far bene sperare gli amanti della cabala di fede bianconera.