Dal sito Juventus.com

"Ferencvaros e Juventus si affronteranno per la seconda volta in competizioni europee. Il precedente è stato vinto 1-0 dagli ungheresi nel 1964-65 nella finale di Coppa delle Fiere.



Per la seconda volta la Juventus affronterà un avversario ungherese in Coppa Campioni/Champions League, dopo aver eliminato l’Ujpest nei quarti di finale andata e ritorno nel 1972/73 (2-2 in totale, passaggio del turno per i gol in trasferta).



Il Ferencvaros non affronta un avversario italiano dalla stagione 1965/66 in Coppa Campioni, quando fu eliminato ai quarti di finale dall’Inter (1-5 risultato aggregato).



La Juventus vuole evitare di perdere due partite consecutive nella fase a gironi di Champions League per la prima volta dall’ottobre 2014, quando l’attuale allenatore Andrea Pirlo era in campo nel secondo di questi ko contro l’Olympiakos.



Il Ferencvaros ha subito 26 gol in otto partite di Champions League (3.3 a partita), la seconda media più alta nella storia della competizione, dietro solo al Nordsjaelland (22 in sei partite, 3.7 a match).



La Juventus non ha effettuato un singolo tiro nello specchio della porta nella seconda giornata contro il Barcellona, anche se ha avuto tre gol annullati – tutti per fuorigioco – ad Alvaro Morata. Dall’inizio della scorsa stagione, nessun giocatore è finito offside più volte dello spagnolo in Champions League (13, come Timo Werner).



Il Ferencvaros ha perso solo due delle 13 sfide interne in Coppa Campioni/Champions League (6V, 5N): contro il Leeds nel novembre 1969 e contro l’Ajax nel settembre 1995.



L’undici titolare della Juventus contro il Barcellona aveva un’età media di 26 anni e 325 giorni, la più giovane per i bianconeri in Champions League dal marzo 2002 contro l’Arsenal (26 anni 109 giorni). Per la prima volta dal dicembre 2015 contro il Siviglia nell’undici di partenza c’erano quattro giocatori con massimo 23 anni.



Il Ferencvaros ha subito sette gol nelle prime due partite in questa Champions League, più di ogni altra squadra. Solo tre formazioni in precedenza hanno incassato sette o più reti nelle prime due partite del girone passando poi il girone, la più recente il Tottenham nel 2019/20.



Il Ferencvaros potrebbe diventare la 34a squadra diversa contro cui Cristiano Ronaldo trova il gol in Champions League; solo Lionel Messi (36) ha segnato contro più avversari nella competizione.".