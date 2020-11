2







di Andrea Menon

La Juve chiude il primo tempo in vantaggio: 1-0 sul Ferencvaros. Decide fino a qui il gol di Alvaro Morata, sempre lui, che chiude da due passi una bella azione iniziata dai piedi di Bonucci e rifinita da Juan Cuadrado. I bianconeri hanno creato molto, sprecando diverse occasioni per il raddoppio e soffrendo poco o nulla. Non basta, però, l'apporto di offensivo dato alla manovra per considerare chiusa la gara. Altri 45' per prendersi tre fondamentali punti.



Nella nostra gallery TOP e FLOP del primo tempo. Scorri verso il basso o sfogliala.