Sono sempre di più ai piedi di Alvaro Morata, i tifosi della Juve. Dopo la doppietta di ieri sera al Ferencvaros l'attaccante spagnolo viene celebrato in lungo e in largo sui social: la maledizione del Var sembra finalmente superata (per ora?) e il giocatore non sembra volersi più fermare. Ma su Twitter e Instagram i sostenitori bianconeri commentano anche altri episodi della serata di Champions, come ad esempio il mancato gol di Cristiano Ronaldo, una rarità in occasioni del genere. E quando al 76' entra Federico Bernardeschi le reazioni avverse sono unanimi, nonostante il risultato già messo in cassaforte. Coincidenza, poco dopo la Juve subisce gol…