Altro infortunio per Aaron Ramsey. Il gallese ha chiuso il cambio al 52esimo della gara contro il Ferencvaros. Dopo un buon primo tempo, il numero 8 si è fermato per un problema alla coscia destra. Ha messo il pallone in fallo laterale e chiesto il cambio. Al suo posto McKennie. Secondo cambio obbligato per Pirlo, che al 45' ha sostituito Arthur per problemi di stomaco.



AGGIORNAMENTO - Aaron Ramsey ha avuto un riacutizzarsi del problema alla coscia destra e verrà valutato nelle prossime ore, come riporta Goal.