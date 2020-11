5









Toccherà a Dybala? No. O meglio: magari a partita in corso. La Juve, che questa sera affronterà il Ferencvaros, a Budapest scenderà in campo con Alvaro Morata e Cristiano Ronaldo in attacco, verosimilmente con uno tra Ramsey e McKennie a supporto delle punte. E Paulo, no: non ci sarà. Per una questione di condizione fisica, pare. E perché togliere il centravanti spagnolo - ammesso che CR7 sia appunto intoccabile - sarebbe davvero eresia.



RESTA FUORI - Dunque, lavorare. Per tornare al meglio e mettere in difficoltà Andrea Pirlo. Come racconta Tuttosport, ora Dybala ha un grande obiettivo: tornare innanzitutto in forma. Quindi, accettare situazioni particolari, si spera a cuor leggero. Una su tutte: accettare un minutaggio più risicato, anche per l'alternanza con Kulusevski. Toccherà a Paulo, adattarsi e ripartire. Perché c'è ancora tanto da giocare e da vincere.