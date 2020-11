1









Una partita nella bolgia. Come già accaduto a Kiev, lo stadio del Ferencvaros sarà aperto per la gara di Champions League tra gli ungheresi e la Juventus. Ci saranno ventimila tifosi locali, noti per una tradizione di atmosfera infuocata. Sono, racconta Tuttosport, noti come una tifoseria molto calda, con una frangia anche violenta, più volte causa di multe per il club, anche da parte dell’Uefa. L’ultima nel derby contro l’Ujpest del 24 ottobre. E anche in vista di domani si stanno preparando per creare lo stesso clima per accogliere la Juventus.