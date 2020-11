Ieri sera Alvaro Morata ha segnato una doppietta in questo inizio stagione fantastico con la maglia della Juventus. Sono 6 i gol dello spagnolo in tutte le competizioni, ma contro il Ferencvaros era un'occasione molto speciale per metterne a segno due in una volta sola: come la Juve stessa e anche il giocatore hanno sottolineato dopo la partita sui rispettivi canali social, Morata ha firmato la doppietta nella sua centesima presenza in bianconero! Un bottino di presenze accumulato nei due anni tra il 2014 e il 2016 e in questo segmento inaugurale dell'annata 2020-2021.