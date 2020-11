1









Una sostituzione che ha stupito un po' tutti quella operata da Andrea Pirlo nell'intervallo di Ferencvaros-Juventus: Rodrigo Bentancur al posto di Arthur. Sguardi straniti tra i giocatori, l'uruguayano un po' stupito di dover entrare in campo, Pirlo che viene beccato dalle telecamere coi labiali "Aspetta" e poi "Che c***o ne so?". Insomma, si è innescato un mistero su questo cambio: sembrava strano una bocciatura del brasiliano in un primo tempo senza particolari sbavature. Con l'inizio del secondo tempo è arrivata anche la soluzione del caso: Arthur è rimasto negli spogliatoi vittima di problemi di stomaco. Non una scelta tecnica, né un infortunio.