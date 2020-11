"Il Ferencvaros ha uno stadio che fa paura" ha detto l'ex allenatore dell'Honved Sannino nella nostra intervista. Lui che la squadra di Rebrov l'ha affrontata da avversario un anno fa, proprio come farà la Juventus domani sera, quando nell'impianto potranno entrare 20mila tifosi della squadra di casa, come già successo per la sfida di Kiev contro la Dinamo. Stadio aperto per i tifosi del Ferencvaros quindi, che faranno sentire tutto il loro calore per provare a battere la Juve.