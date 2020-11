L’ha più che accennato in conferenza stampa, Paulo Dybala può riposare questa sera contro il Ferencvaros, match valido per la fase a girone della Champions League. Come riporta Repubblica.it, Andrea Pirlo ha le idee chiare, in attacco schiererà la premiata ditta Cristiano Ronaldo-Morata in favore della Joya, che dopo tre partite consecutive da titolare ha accumulato stanchezza fisica e mentale, reduce da un grosso periodo di inattività. Dybala è parso poco lucido e in affanno, un po’ di sosta e concorrenza potrà dargli la giusta carica per ritrovare la voglia di brillare.