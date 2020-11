3







di Andrea Menon

La Juve vince e si prende tre punti fondamentali. La Juve a valanga sul Ferencvaros, che dimostra di non essere a questo livello e concede tantissimo, regalando nel finale anche due gol. Finisce 4-1 per i ragazzi di Pirlo, che trovano la conferma di Alvaro Morata e anche la fiducia in Paulo Dybala, che torna a sorridere. Male in due, anche Ronaldo non al meglio, ma da Budapest la Juve esce soddisfatta. Tutti i voti nella nostra gallery!