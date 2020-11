La Juventus fra mezz'ora scenderà in campo alla Puskas Arena di Budapest per disputare la terza partita della sua avventura in questa Champions League, la prima Champions da allenatore di Andrea Pirlo. Sui social il club bianconero ha pubblicato foto e video del prepartita come di consueto: c'è la concentrazione dei giocatori nel tunnel e sul terreno di gioco nella ricognizione pre-match. C'è anche una panoramica sul bellissimo spogliatoio. Insomma, tutto quello che serve per entrare nel clima di una notte stellare!

Vedete tutto nella gallery qui di seguito