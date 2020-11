Dal sito Juventus.com

"I precedenti tra Ferencvaros e Juventus in Ungheria risalgono tutti all'altro secolo, quando il calcio magiaro era sulla cresta dell'onda e rappresentava una scuola tecnica di grande pregio. Tre le sfide disputate a Budapest con una situazione di perfetto equilibrio tra i due club: una vittoria a testa e un pareggio.

1932: UNA GARA DA ROMANZO



La partita del 1932 tra Ferencvaros e Juventus è decisamente avvincente. Si giocano i quarti di finale della Coppa dell'Europa Centrale. I bianconeri si presentano forti del 4-0 maturato a Torino, ma tra i padroni di casa c'è la profonda convinzione di poter comunque mettere in difficoltà i campioni d'Italia, anche se nessuno si fa troppe illusioni sulle prospettive di qualificazione. Su un campo che le cronache dell'epoca descrivono come totalmente privo d'erba i biancoverdi dopo 18 minuti si trovano sul 2-0. Ma la risposta bianconera è fulminea e allo scoccare della mezz'ora si è già sul risultato di parità grazie ai gol di Orsi e Cesarini. Nel secondo tempo la Juve si porta avanti ancora con Cesarini, ma il Ferencvaros riesce a evitare la sconfitta. Particolare non trascurabile, una sorta di record: tutti i gol degli ungheresi sono realizzati su calcio di rigore. E a incaricarsi della trasformazione è Gyorgi Sarosi, 18 anni di militanza nel club, prima di intraprendere la carriera di allenatore in Serie A. Figlio di un'italiana, sarà lui a guidare dalla panchina la Juventus che nel 1952 vince il suo nono scudetto. Nella foto si vede la Juve di ritorno dall'Ungheria.

1938: LA RIVINCITA DEL MONDIALE



Stessa competizione, sei anni più tardi si gioca la semifinale di ritorno e la Juve si presenta con un capitale meno sicuro, il 3-2 ottenuto in casa. La tradizione a Budapest è favorevole, nei precedenti 5 incontri (oltre al Ferencvaros ha affrontato l'Ujpest Dosza e l'MTK Hungaria), la Signora è imbattuta. Si gioca poco più di un mese dopo la finale del Mondiale in Francia che ha visto gli azzurri battere gli ungheresi per 4-2. A Parigi in campo c'era la coppia di terzini bianconeri, Alfredo Foni e Pietro Rava (nella foto), a Budapest proprio loro sono i migliori ma i biancoverdi prevalgono nel finale per 2-0 davanti a 25.000 spettatori. Ancora una volta protagonista è Sarosi, autore del primo dei due gol.

1962: LA VITTORIA BIANCONERA



La competizione ha cambiato nome, adesso si chiama Mitropa Cup. Ed anche la formula è variata, è imperniata su una fase a gironi e non più su gare a eliminazione diretta. Stavolta la Juve vince 1-0 grazie a una rete dell'argentino Humberto Rosa, una sola stagione in bianconero e 8 gol complessivi. A fine gara non mancano i rimpianti per un risultato troppo striminzito rispetto al volume delle occasioni prodotte. Il Ferencvaros è privo di 4 titolari che stanno partecipando con la nazionale ungherese al Mondiale in Cile, al pari dei bianconeri Omar Sivori e Bruno Mora. I magiari hanno una sola opportunità, che trova pronto alla risposta il portiere juventino Anzolin sul tiro di Orosz.".