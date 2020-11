Marcel Heister attacca Ronaldo. Il 28enne terzino sinistro del Ferencvaros ha parlato a Goal a poche ore dalla partita, raccontando un episodio della gara d'andata: "Mi è sembrato un po' incazzato. Si è limitato a salutarmi in maniera sprezzante quando gli ho chiesto la sua maglia. Forse perché contro di noi non ha segnato. O forse perché gli ho rubato la palla quando ha provato a dribblarmi. Anche quel momento è stato fotografato, l'ho postato su Instagram. L'esperienza più bella della mia vita (ride, ndr)". MESSI - "Ero completamente eccitato, non vedevo l'ora di entrare in quell'enorme stadio il giorno della partita. All'improvviso mi trovavo lì accanto alle stelle con cui gioco sempre a FIFA, sulla Playstation. Ricordo di aver visto Messi parlare con Dembélé: sono caduto in una specie di sogno ad occhi aperti (ride, ndr). Altre persone farebbero qualsiasi cosa per stare vicino a Messi o Ronaldo. E io sto con loro in campo. Sono felice di tutto questo. Maglia? Mi sarebbe piaciuto averla, ma siccome era chiaro che tutti la volevano, mi sono trattenuto. Ha detto agli altri che l'avrebbe consegnata negli spogliatoi, ma subito dopo è sparito".