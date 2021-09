Rio, a BT Sports, ha parlato di Ronaldo e di uno scambio di messaggi arrivati post Villarreal: "Sono ancora in contatto con Cristiano. Mi ha scritto ‘Non ho giocato bene oggi, ma sapevo che avrei avuto una chance e l’avrei sfruttata‘. Questo dimostra la fiducia che ha. La squadra si sta nutrendo di questo. Quando hai un giocatore come Cristiano Ronaldo come compagno di squadra, ti dà vita. Perché all’80’ o al 90′ c’è sempre quella sensazione di speranza. Sai che, qualora dovesse arrivare l’occasione, lui la coglierà".