, ex difensore del Manchester United, ha raccontato al podcast The Beautiful Game cosa rende il suo ex compagno ai tempi dei Red Devilsun giocatore diverso dagli altri:"Si è notato sin dai primi giorni il suo talento, ma quello che lo ha sempre reso un giocatore diverso dagli altri è la sua. Cristiano è programmato per puntare sempre al massimo, ha un modo di pensare diverso. Ci sentiamo ogni tanto per telefono e non riesco a farvi capire tutte le cose per cui si lamenta ancora, non potete immaginarvelo. Hai conquistato tutto nel mondo del calcio ma si preoccupa ancora di quello che dicono di lui o del fatto che non lo lodano quanto vorrebbe. Questo è quello che manda avanti un campione come Cristiano".